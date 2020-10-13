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11:36 (мск), источник: Матч ТВ

Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера, подруги и президента лиги

Александр Емельяненко не появлялся на публике с 25 июля и не обновлял инстаграм с 13 августа.

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Источник: РИА "Новости"

Емельяненко vs Исмаилов

Источник: РИА "Новости"

Последний бой Александра Емельяненко состоялся в Сочи на турнире АСА 107 против Магомеда Исмаилова 24 июля. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде — рефери остановил бой из-за слишком большого рассечения на лице бойца.

На следующий день Емельяненко держался на ногах не очень уверенно: оступился при выходе из гостиницы и опирался на друга Виктора Мещенкова у выхода на посадку.

После этого Емельяненко ни разу не появлялся на публике. 2 августа бойцу исполнилось 39 лет.

«Мерседес»

Источник: РИА "Новости"

В отличие от самого Александра, о нем появлялись истории. Например, что были соблюдены условия спора, заключенного между бойцом и главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. В феврале Емельяненко и Висмурадов поспорили на «Мерседес», подаренный Александру Рамзаном Кадыровым. По условиям Емельяненко не должен был употреблять спиртное в течение года, иначе он отдавал бы машину.

Предположительно, Емельяненко нарушил условия спора и уже после боя каким-то образом отдал автомобиль.

Гай Германика

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Режиссер Валерия Гай Германика в выпуске YouTube-шоу «Сколько стоит шмот» канала «Дымоходик» 10 сентября анонсировала документальный фильм о Емельяненко. «Такого мяса вы от меня не ждали. Кровь, огонь и любовь. Сериал “Школа” рядом это просто детский лепет», — сказала Германика. Валерия появляется с камерой рядом с Емельяненко с начала 2020 года и довольно долгое время снимает документальный фильм о 39-летнем бойце. Договориться об интервью с Валерией после диалога с помощницей нам не удалось.

Друг Емельяненко Виктор также не ответил на запрос «Матч ТВ» об интервью.

Кто и что говорит

«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки».

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Эту публикацию оставил в своем инстаграме Магомед Исмаилов 3 октября. Впоследствии Исмаилов не давал комментариев об Александре.

«Могу сказать вам, что все в порядке с Александром. Жив-здоров» — это ответ на вопрос об Александре, который мы задали Полине Емельяненко. В 2014-м Емельяненко через адвоката объявил о свадьбе с Полиной Селедцовой, находясь в местах лишения свободы. Впоследствии Емельяненко разводился с супругой, а затем пара возобновляла отношения, Александр публиковал фото с венчания. Полина приезжала на бой Александра в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Яценко, президент лиги АСА, где Емельяненко провел последний поединок, на пресс-конференции перед турниром 5 сентября ответил на вопрос о возвращении Емельяненко в бои: «Насколько я знаю, сейчас у него романтические настроения. Как только у него этот период закончится, мы будем готовы обсудить его будущее». По запросу «Матч ТВ» Яценко дал комментарий 9 октября:

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«Думаю, Александр находится сейчас у себя дома в Москве. По поводу его физического состояния я не владею достоверной информацией, а слухи достаточно противоречивы, чтобы выдавать их за истинное положение дел. Когда он будет готов [к бою], он свяжется с нами. Если он не выходит на связь для этого, значит, пока не готов провести следующий бой. Александр планировал прийти на турнир 19 сентября в Москве, с ним общались наши матчмейкеры, но в итоге его не было. После турнира в Сочи лично мы с ним не встречались», — сказал Яценко.

«Лечимся, пока лечимся. Тренировок пока нет», — сказал тренер Олег Меньшиков в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Вадимом Тихомировым. В разное время Емельяненко тренировался в зале бокса у Меньшикова на стадионе «Торпедо».

Сам Александр Емельяненко стабильно не отвечает на телефонные звонки.

Вадим Тихомиров

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