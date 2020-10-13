Куда пропал Александр Емельяненко? Спросили у тренера, подруги и президента лиги
Александр Емельяненко не появлялся на публике с 25 июля и не обновлял инстаграм с 13 августа.
Александр Емельяненко не появлялся на публике с 25 июля и не обновлял инстаграм с 13 августа.
Последний бой Александра Емельяненко состоялся в Сочи на турнире АСА 107 против Магомеда Исмаилова 24 июля. Емельяненко проиграл техническим нокаутом в третьем раунде — рефери остановил бой
На следующий день Емельяненко держался на ногах не очень уверенно: оступился при выходе из гостиницы и опирался на друга Виктора Мещенкова у выхода на посадку.
После этого Емельяненко ни разу не появлялся на публике. 2 августа бойцу исполнилось 39 лет.
В отличие от самого Александра, о нем появлялись истории. Например, что были соблюдены условия спора, заключенного между бойцом и главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. В феврале Емельяненко и Висмурадов поспорили на «Мерседес», подаренный Александру Рамзаном Кадыровым. По условиям Емельяненко не должен был употреблять спиртное в течение года, иначе он отдавал бы машину.
Предположительно, Емельяненко нарушил условия спора и уже после боя
Режиссер Валерия Гай Германика в выпуске
Друг Емельяненко Виктор также не ответил на запрос «Матч ТВ» об интервью.
«Если я в ближайшее время не выясню, что у Саши всё хорошо, то буду вынужден взять ситуацию в свои руки».
Эту публикацию оставил в своем инстаграме Магомед Исмаилов 3 октября. Впоследствии Исмаилов не давал комментариев об Александре.
«Могу сказать вам, что все в порядке с Александром. Жив-здоров» — это ответ на вопрос об Александре, который мы задали Полине Емельяненко. В 2014-м Емельяненко через адвоката объявил о свадьбе с Полиной Селедцовой, находясь в местах лишения свободы. Впоследствии Емельяненко разводился с супругой, а затем пара возобновляла отношения, Александр публиковал фото с венчания. Полина приезжала на бой Александра в Сочи.
Алексей Яценко, президент лиги АСА, где Емельяненко провел последний поединок, на
«Думаю, Александр находится сейчас у себя дома в Москве. По поводу его физического состояния я не владею достоверной информацией, а слухи достаточно противоречивы, чтобы выдавать их за истинное положение дел. Когда он будет готов [к бою], он свяжется с нами. Если он не выходит на связь для этого, значит, пока не готов провести следующий бой. Александр планировал прийти на турнир 19 сентября в Москве, с ним общались наши матчмейкеры, но в итоге его не было. После турнира в Сочи лично мы с ним не встречались», — сказал Яценко.
«Лечимся, пока лечимся. Тренировок пока нет», — сказал тренер Олег Меньшиков в беседе с корреспондентом «Матч ТВ» Вадимом Тихомировым. В разное время Емельяненко тренировался в зале бокса у Меньшикова на стадионе «Торпедо».
Сам Александр Емельяненко стабильно не отвечает на телефонные звонки.
Вадим Тихомиров