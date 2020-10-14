Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Локомотив
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
ЦСКА
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Ирландия
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Албания
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Польша
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Англия
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Исландия
Бельгия
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Швеция
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Россия
Венгрия
Футбол. Лига наций
21:45
Турция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Болгария
Уэльс
Футбол. Лига наций
21:45
Эстония
Армения
Футбол. Лига наций
21:45
Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Молдавия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Казахстан
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
16Россия проиграла Швеции
11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Опубликован новый рейтинг лучших бойцов UFC: Хабиб — второй

Официальный сайт UFC обновил рейтинг лучших бойцов промоушена.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов остался на втором месте среди всех бойцов вне зависимости от весовой категории. Десятое место в данном списке занимает еще один россиянин — Петр Ян, лучший в промоушене в легчайшем весе. Лидирует же американец Джон Джонс, абсолютный чемпион UFC.

У женщин на первом месте вне зависимости от весовой категории представительница Бразилии Аманда Нуньес, представительница Китая Вейли Жанг — вторая, Валентина Шевченко из Казахстана — третья.

 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
Важный матч для России. Кто сыграет с Венгрией
Месси снял боливийское проклятие, Уругвай расстроил Суареса
Россия возьмет три очка с Венгрией: Топ-5 ставок дня
Неймар вытащил игру для Бразилии и превзошел Роналдо (видео)
У Шевченко вылетели 12 игроков, но Украина грохнула Испанию
Емельяненко прокомментировал избиение Широковым судьи
Матч Аргентины и Боливии завершился дракой с участием Месси
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь