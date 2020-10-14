Бой Нурмагомедов — Гэтжи может пройти со зрителями
Бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может пройти в присутствии зрителей. Об этом рассказал директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид
Бой между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи может пройти в присутствии зрителей. Об этом рассказал директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид
«В настоящее время мы изучаем, как привлечь фанатов в UFC 254. Мы изучаем, как отделить болельщиков от бойцов и персонала внутри арены, но при этом безопасно доставить их внутрь. Если все пойдет по плану, мы скоро объявим об этом. Это еще не подтверждено, но такой план существует. Я настроен оптимистично, но нельзя ставить под угрозу здоровье и безопасность. Это наш приоритет», — цитирует
Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи запланирован на 24 октября.