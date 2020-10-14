СМИ: чемпион UFC Петр Ян проведет бой против Стерлинга в Лас-Вегасе 12 декабря

ТАСС, 14 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире в Лас-Вегасе 12 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол со ссылкой на главу UFC Дэйну Уайта.