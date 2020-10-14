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20:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: чемпион UFC Петр Ян проведет бой против Стерлинга в Лас-Вегасе 12 декабря

ТАСС, 14 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире в Лас-Вегасе 12 декабря. Об этом сообщил в Twitter журналист портала Yahoo Sports Кевин Йол со ссылкой на главу UFC Дэйну Уайта.

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Источник: РИА "Новости"
Уайт подтвердил, что поединок Ян — Стерлинг будет соглавным событием на турнире UFC 256 12 декабря в Лас-Вегасе. Бой Аманда Нуньес — Меган Андерсон станет главным событием.
Кевин Йол
журналист Yahoo Sports

Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.

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