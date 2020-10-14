СМИ: чемпион UFC Петр Ян проведет бой против Стерлинга в Лас-Вегасе 12 декабря
ТАСС, 14 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире в
ТАСС, 14 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян встретится с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире в
Уайт подтвердил, что поединок Ян — Стерлинг будет соглавным событием на турнире UFC 256 12 декабря в
Лас-Вегасе.Бой Аманда Нуньес — Меган Андерсон станет главным событием.
Россиянин стал чемпионом UFC в легчайшем весе, победив 13 июля техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо. В активе 27-летнего россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Стерлинг одержал 19 побед и потерпел три поражения.