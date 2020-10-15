Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье 23 января

«Я подтверждаю, 23 января всё будет! Моя цель, чтобы этот бой прошёл на Cowboys Stadium в Далласе. Владелец стадиона Джерри Джонс — мой друг, а стадион в состоянии принять всех нас. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. А потом будет Мэнни», — написал Макгрегор, пообещав также провести бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Напомним, Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.



После этого Дастин Порье сообщил, что согласился провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор также ответил согласием на предложение организации.



Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.



Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел 4 поражения.