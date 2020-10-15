Петр Ян подтвердил дату боя со Стерлингом
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в своем Twitter подтвердил дату проведения поединка с американцем Алджамейном Стерлингом.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в своем Twitter подтвердил дату проведения поединка с американцем Алджамейном Стерлингом.
По словам Яна, бой состоится состоится 12 декабря на шоу UFC 256 в
Россиянин имеет на своем счету 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Ранее Ян поднялся в мужском рейтинге лучших бойцов UFC, опередив Конора Макгрегора и став десятым в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.