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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петр Ян подтвердил дату боя со Стерлингом

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Обладатель пояса UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян в своем Twitter подтвердил дату проведения поединка с американцем Алджамейном Стерлингом.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Яна, бой состоится состоится 12 декабря на шоу UFC 256 в Лас-Вегасе.

Россиянин имеет на своем счету 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

Ранее Ян поднялся в мужском рейтинге лучших бойцов UFC, опередив Конора Макгрегора и став десятым в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории.

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