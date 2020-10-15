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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стало известно, кто может стать соперником Нурмагомедова после Гэтжи

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассматривает американца Майкла Чендлера в качестве своего возможного соперника.

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Источник: Спорт РИА Новости

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Соперником российского бойца станет американец Джастин Гэтжи.

«Недавно мне позвонил Хабиб и сказал: «Если Чендлер победит Ислама Махачева, то я буду считать его главным претендентом на бой со мной. Хочу, чтобы ты донес эту информацию до людей», — рассказал бывший боец UFC Чейл Соннен на своем YouTube-канале.

Ранее Чендлер отказался от поединка с Махачевым, заявив, что не знает такого бойца.

За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 28 боев. На счету 34-летнего Чендлера 21 победа при пяти поражениях.

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