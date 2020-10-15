Стало известно, кто может стать соперником Нурмагомедова после Гэтжи

«Недавно мне позвонил Хабиб и сказал: «Если Чендлер победит Ислама Махачева, то я буду считать его главным претендентом на бой со мной. Хочу, чтобы ты донес эту информацию до людей», — рассказал бывший боец UFC Чейл Соннен на своем YouTube-канале.