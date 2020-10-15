Стало известно, кто может стать соперником Нурмагомедова после Гэтжи
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассматривает американца Майкла Чендлера в качестве своего возможного соперника.
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассматривает американца Майкла Чендлера в качестве своего возможного соперника.
Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет 24 октября в
«Недавно мне позвонил Хабиб и сказал: «Если Чендлер победит Ислама Махачева, то я буду считать его главным претендентом на бой со мной. Хочу, чтобы ты донес эту информацию до людей», — рассказал бывший боец UFC Чейл Соннен на своем
Ранее Чендлер отказался от поединка с Махачевым, заявив, что не знает такого бойца.
За карьеру в смешанных единоборствах 32-летний Нурмагомедов выиграл все 28 боев. На счету 34-летнего Чендлера 21 победа при пяти поражениях.