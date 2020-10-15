«Рен-ТВ» покажет бой Хабиба и Гэтжи

Источник: Спорт-Экспресс

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в сентябре 2019 года, одержав победу на Дастином Порье. Назначенный после него поединок с Тони Фергюсоном был отменен, а Джастин Гэтжи, заменивший Нурмагомедова, одержал победу над Фергюсоном.

Помимо главного боя турнира «Рен-ТВ» покажет зрителям бои основного карда, в одном из которых примет участие еще один российский боец.

Россиянин Александр Волков встретится с американцем Уолтом Харрисом в категории до 115 кг. Австралиец Роберт Уиттакер поборется с Джаредом Каннониром из США.