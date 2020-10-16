Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» и «Зенит» ушли от поражения
19Сборная России упустила победу над Турцией в Лиге наций
16:19 (мск), источник: ТАСС

Российского бойца UFC Волкова не пустили на рейс в Стамбуле из-за проблем с документами

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков, который должен принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, не был допущен на авиарейс в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Наверх
Источник: Reuters

Волков летел в Абу-Даби с несколькими пересадками, и его не пустили на рейс из Стамбула в Каир из-за проблем с документами.

На данный момент спортсмен находится в аэропорту в Турции.

Волков должен провести поединок на турнире UFC 254 в Абу-Даби против американца Уолта Харриса. Турнир пройдет 24 октября.

 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
Плющенко: Я предложил Тутберидзе мир, но ее устраивает война
Биатлонист РФ пропустил три теста. Ему грозит дисквалификация
Легенда «Спартака» возглавила «Астану» в день своего 50-летия
Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Министр спорта Италии раскритиковал Криштиану Роналду
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь