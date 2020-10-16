Российского бойца UFC Волкова не пустили на рейс в Стамбуле из-за проблем с документами
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков, который должен принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков, который должен принять участие в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Волков летел в
На данный момент спортсмен находится в аэропорту в Турции.
Волков должен провести поединок на турнире UFC 254 в