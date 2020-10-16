Менеджер Нурмагомедова уличил Федора Емельяненко в трусости
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али
9 октября Вердум выразил готовность провести бой с Емельяненко и рассказал о ходе переговоров с россиянином. До этого Кокер заявил, что российскому тяжеловесу предстоит еще два поединка по контракту. Оба боя, вероятно, пройдут за пределами США. Среди возможных соперников назывались Вердум и другой ветеран UFC и рестлер Брок Леснар.
Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда оба спортсмена выступали под эгидой Strikeforce. Досрочную победу одержал бразилец.