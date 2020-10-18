Бой россиян в UFC завершился скандальной победой Гришина
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россиянин Максим Гришин одержал победу над соотечественником Гаджимурадом Антигуловым в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове».
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россиянин Максим Гришин одержал победу над соотечественником Гаджимурадом Антигуловым в рамках турнира UFC на «Бойцовском острове».
Поединок спортсменов в полутяжелом весе состоялся в предварительном карде шоу. Рефери остановил бой за две секунды до конца второго раунда после многочисленных ударов от Гришина в стойке, которые пришлись в блок. Антигулов выразил несогласие с таким решением и даже хотел отказаться от выхода на официальное объявление результата.
Для проигравшего это поражение стало четвертым подряд. Всего за карьеру в MMA 33-летний Антигулов выиграл 20 боев и уступил в восьми.
Гришин добился первого успеха в UFC. Теперь на счету 36-летнего россиянина 31 победа при восьми поражениях и двух ничьих.