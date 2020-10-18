Бой россиян в UFC завершился скандальной победой Гришина

Поединок спортсменов в полутяжелом весе состоялся в предварительном карде шоу. Рефери остановил бой за две секунды до конца второго раунда после многочисленных ударов от Гришина в стойке, которые пришлись в блок. Антигулов выразил несогласие с таким решением и даже хотел отказаться от выхода на официальное объявление результата.