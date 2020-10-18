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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Саид Нурмагомедов нокаутировал Стригля на первой минуте

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов победил филиппинца Марка Стригля на турнире UFC Fight Night 180 в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: Спорт-Экспресс

Бой прошел в предварительном карде в рамках легчайшего веса (до 61,2 кг).

28-летний россиянин нокаутировал соперника уже на 51-й секунде боя. Он одержал 14-ю победу в ММА при двух поражениях. У 32-летнего филиппинца 18 побед и три поражения.

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