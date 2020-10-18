Саид Нурмагомедов нокаутировал Стригля на первой минуте
Российский боец ММА Саид Нурмагомедов победил филиппинца Марка Стригля на турнире UFC Fight Night 180 в
Российский боец ММА Саид Нурмагомедов победил филиппинца Марка Стригля на турнире UFC Fight Night 180 в
Бой прошел в предварительном карде в рамках легчайшего веса (до 61,2 кг).
28-летний россиянин нокаутировал соперника уже на 51-й секунде боя. Он одержал 14-ю победу в ММА при двух поражениях. У 32-летнего филиппинца 18 побед и три поражения.