Глава UFC опубликовал промо-ролик боя Нурмагомедова с Гейджи

В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием. Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.