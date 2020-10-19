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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC опубликовал промо-ролик боя Нурмагомедова с Гейджи

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Instagram опубликовал промо-ролик поединка за титул промоушена в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи.

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23
фотографии
23
фотографии

В видео рассказывается о профессиональном пути спортсменов, а также представлена нарезка лучших моментов в боях с их участием. Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион UFC.

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