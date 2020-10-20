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11:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Нурмагомедов назвал условие для реванша с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, при каком условии возможен его матч-реванш с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

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По его словам, это может произойти в том случае, если бой Макгрегора и Дастина Порье, который планируется провести в январе 2021 года, пройдёт в лёгком весе и если Конор одержит победу.

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«Если он победит Порье в лёгком весе, это [реванш] будет иметь смысл. Но если они подерутся в полусреднем весе, то как можно драться в 170 фунтах, а следующий бой проводить в 155 фунтах? Если хочешь пойти по лёгкому пути, то никогда не заслужишь ещё одного титульного боя. Если он будет драться в 170 фунтах — до свидания», — рассказал Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

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