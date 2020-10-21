Нурмагомедов заявил, что не любит говорить о своей победной серии

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В активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. В субботу Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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«Честно говоря, я не люблю говорить о своей победной серии. Нужно сфокусироваться на Гэтжи, а дальше уже смотреть. Что будет после этого боя, нужно спросить у Уайта», — сказал Нурмагомедов.

«Знаете, это всегда тяжело — справляться с давлением, гонять вес. Это особенное время для меня — драться здесь, в Абу-Даби, во время пандемии. Это будет трудновато», — добавил боец.