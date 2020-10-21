Нурмагомедов заявил, что не любит говорить о своей победной серии

В активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. В субботу Нурмагомедов проведет поединок против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в
«Честно говоря, я не люблю говорить о своей победной серии. Нужно сфокусироваться на Гэтжи, а дальше уже смотреть. Что будет после этого боя, нужно спросить у Уайта», — сказал Нурмагомедов.
«Знаете, это всегда тяжело — справляться с давлением, гонять вес. Это особенное время для меня — драться здесь, в
Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье. Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи 31 год, он провел 24 поединка, проиграв дважды.