Гэтжи считает, что сможет не дать Нурмагомедову перевести бой в партер

Поединок чемпиона UFC Нурмагомедова и Гэтжи пройдет на «Бойцовском острове» в
«Хабиб очень уверен в себе, он побеждал много раз. Но я всегда выступаю на максимуме, продержусь столько же, сколько и он, — заявил Гэтжи. — Я не смотрел его бои, когда он мне достался, я фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Он никогда не выходил в октагон против бойца, который умеет бороться: я не позволю прижать себя к сетке, так что если он попробует схватить меня, буду бить по ногам».
Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье.
Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи 31 год, он провел 24 поединка, проиграв дважды.