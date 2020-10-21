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17:25 (мск), источник: ТАСС

Гэтжи считает, что сможет не дать Нурмагомедову перевести бой в партер

АБУ-ДАБИ, 21 октября. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи постарается не дать россиянину Хабибу Нурмагомедову прижать себя к сетке или пройти в ноги в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 254. Об этом американец заявил на пресс-конференции перед боем.

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Поединок чемпиона UFC Нурмагомедова и Гэтжи пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

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«Хабиб очень уверен в себе, он побеждал много раз. Но я всегда выступаю на максимуме, продержусь столько же, сколько и он, — заявил Гэтжи. — Я не смотрел его бои, когда он мне достался, я фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Он никогда не выходил в октагон против бойца, который умеет бороться: я не позволю прижать себя к сетке, так что если он попробует схватить меня, буду бить по ногам».

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, защитив титул чемпиона в легком весе в поединке с американцем Дастином Порье.


Нурмагомедов о бое с Гэтжи: какой-то неприязни с моей стороны к нему не будет
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Всего в активе 32-летнего россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи 31 год, он провел 24 поединка, проиграв дважды.

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