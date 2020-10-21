Гэтжи считает, что сможет не дать Нурмагомедову перевести бой в партер

«Хабиб очень уверен в себе, он побеждал много раз. Но я всегда выступаю на максимуме, продержусь столько же, сколько и он, — заявил Гэтжи. — Я не смотрел его бои, когда он мне достался, я фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Он никогда не выходил в октагон против бойца, который умеет бороться: я не позволю прижать себя к сетке, так что если он попробует схватить меня, буду бить по ногам».