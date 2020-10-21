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17:30 (мск), источник: ТАСС

Глава UFC назвал Хабиба Нурмагомедова одной из главных мировых спортивных звезд

ТАСС, 21 октября. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов является одной из главных мировых звезд спорта, считает глава UFC Дэйна Уайт. Свое мнение он высказал на пресс-конференции перед турниром UFC 254.

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На турнире, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября, Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.

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«Он — одна из крупнейших звезд спорта, — заявил Уайт. — Видео с его участием посмотрели 222 млн зрителей. Нурмагомедов — самый выбираемый боец в видеоигре EA Sports UFC. Он побил множество рекордов».

«Да, такие поединки иногда бывают — без оскорблений и ненависти, потому что люди знают, кто они, откуда они пришли, и понимают, насколько большой это бой, — добавил Уайт. — Хабиб подходит к статусу не только лучшего легковеса, но и лучшего бойца вне зависимости от весовой категории. Не знаю, сколько еще он будет выступать, но то, чего ему уже удалось достичь, поражает. Мы часто говорим о том, как многого добился Джон Джонс, но вы только посмотрите на этого парня».

Всего на счету 32-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.

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