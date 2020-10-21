Глава UFC назвал Хабиба Нурмагомедова одной из главных мировых спортивных звезд

На турнире, который пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября, Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи.
«Он — одна из крупнейших звезд спорта, — заявил Уайт. — Видео с его участием посмотрели 222 млн зрителей. Нурмагомедов — самый выбираемый боец в видеоигре EA Sports UFC. Он побил множество рекордов».
«Да, такие поединки иногда бывают — без оскорблений и ненависти, потому что люди знают, кто они, откуда они пришли, и понимают, насколько большой это бой, — добавил Уайт. — Хабиб подходит к статусу не только лучшего легковеса, но и лучшего бойца вне зависимости от весовой категории. Не знаю, сколько еще он будет выступать, но то, чего ему уже удалось достичь, поражает. Мы часто говорим о том, как многого добился Джон Джонс, но вы только посмотрите на этого парня».
Всего на счету 32-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. На счету 31-летнего Гэтжи 22 победы и два поражения.