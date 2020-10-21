Появилось видео битвы взглядов Нурмагомедова и Гейджи

Спортсмены сойдутся в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов и Гейджи вели себя дружелюбно и пожали друг другу руки. Американец отказался позировать перед фотографами с поясом временного чемпиона организации. Он указал на пояс Нурмагомедова и произнес: «Мне нужен этот».