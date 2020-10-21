Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Шинник
Ахмат
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Крылья Советов
Ротор
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Оренбург
Сочи
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Йокерит
42
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо НН
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Локомотив
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Шахтер Д
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Трактор
31
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
71
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
17:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось видео битвы взглядов Нурмагомедова и Гейджи

В сети появилось видео битвы взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Ролик опубликован в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Спортсмены сойдутся в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов и Гейджи вели себя дружелюбно и пожали друг другу руки. Американец отказался позировать перед фотографами с поясом временного чемпиона организации. Он указал на пояс Нурмагомедова и произнес: «Мне нужен этот».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Гейджи добился титульного поединка, одержав победу над соотечественником Тони Фергюсоном.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Зенит» — с нулем. «Краснодар» — с характером. Обзор ЛЧ
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
Mail.ru стал партнером ЦСКА
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь