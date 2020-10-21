Появилось видео битвы взглядов Нурмагомедова и Гейджи
В сети появилось видео битвы взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Ролик опубликован в
В сети появилось видео битвы взглядов между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гейджи. Ролик опубликован в
Спортсмены сойдутся в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Гейджи добился титульного поединка, одержав победу над соотечественником Тони Фергюсоном.