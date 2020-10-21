Уиттман подготовил четырёх чемпионов UFC. Гэтжи — следующий?
Хабиб мечтает о бое с
Хабиб мечтает о бое с
Считанные дни остаются до турнира по смешанным единоборствам UFC 254, который множество экспертов называют главным событием года. В главном событии вечера выступят чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Джастин Гэтжи. И если о россиянине известно практически всё от и до, то вот американец в некоторых аспектах для болельщиков ММА
46-летний Уиттман некогда занимался боксом. Но лавров в качестве спортсмена не снискал. Во многом этому помешала болезнь лёгких, которая заставила его оставить карьеру в раннем возрасте. Но Тревор не представлял своей жизни без спорта и в скором времени принял решение посвятить себя тренерскому делу. Уже в 1998 году, в возрасте 24 лет, он основал боксёрский зал в пригороде Денвера
Именно здесь Уиттман сделал себе имя, как тренер. Очень скоро тренировочная база в Колорадо стала одной из самых популярных среди
В 2015 году Уиттман основал фирму по производству спортивной экипировки и на фоне повышенной нагрузки в 2016 году закрыл свой знаменитый зал. Но, невзирая на это, отказаться от тренерского призвания полностью не смог. Так, он
Конечно, когда тот или иной тренер руководит целым залом, говорить о его воспитанниках можно условно. Ведь каждому спортсмену нужно уделять много внимания и, очевидно, что Уиттмана просто физически не может хватить на всех. Но, как и у любого тренера у него есть свои фавориты. Если с
С Камару Тревор начал сотрудничать на постоянной основе не так давно. В преддверии турнира UFC 251, когда Ночной Кошмар защищал титул от посягательств Хорхе Масвидаля, партнёрство спортсмена и специалиста вышло на новый уровень. Усман признавался, что принял такое решение, потому что ему нужно то самое пресловутое внимание. По его словам, он не может работать в зале, где параллельно тренируется ещё 50 бойцов. Думается, что Камару не пожалел о своём выборе. В противостоянии с Масвидалем он выглядел доминирующе, пусть и не ярко.
И к слову, уж если говорить о влиянии Уиттмана, то можно вспомнить, как нигериец провёл поединок с Колби Ковингтоном. Напомним, тогда спортсмены, исповедующие борцовский стиль, устроили настоящую рубку в стойк. Камару в ней
Отношения Уиттмана и Намаюнас и вовсе иногда кажутся трогательными. Тревор искренне переживал за свою подопечную
Что касается сотрудничества Уиттмана с Гэтжи, то тут всё понятно. Тревор и Джастин словно ниточка с иголочкой прошли всю карьеру Хайлайта вместе. В дуэте они справились и с первыми вызовами на заштатных турнирах в Аризоне и Колорадо, после был титул в лиге WSOF (ныне PFL), а затем и жёсткий переход в UFC. Именно Уиттман превратил классического борца Гэтжи в одного из самых опасных ударников современности и претендента на титул полноценного чемпиона UFC в лёгком весе.
«Когда я начал работать с Гэтжи, мне хватило одной или двух недель, чтобы понять, что этот парень уникален», — вспоминает тренер.
К слову, о жёстком переходе UFC. Напомним, что Джастин перебрался в лучшую лигу мира в статусе чемпиона WSOF и небитого бойца. Уже во втором поединке в промоушене Дана Уайт поставил против него
Вот как это вспоминает сам Уиттман.
«Когда я впервые спросил Джастина, хочет ли он стать чемпионом, он ответил утвердительно. Но его цель была в том, чтобы быть самым ярким бойцом. Когда он проиграл два раза кряду в UFC, спросил его, хочет ли он
Тревор убеждён, что в бою с Хабибом его воспитаннику поможет не только ударная техника, но и борьба, которая по словам тренера находится у Джастина на невероятном уровне.
«Никто не видел борьбу Джастина. Я встретил этого парня, увидел его борьбу и понял, что делает его уникальным. Это совершенно другой вид борьбы, который сложно натренировать. Это
Сам Хабиб Нурмагомедов также отдаёт должно Уиттману, понимая, какую тот проделывает работу и, какими темпами прогрессирует Гэтжи. Россиянин убеждён, что успех Джастина в бою с Фергюсоном был обусловлен работой тренера. Об этом он говорил не раз.
«Думаю тренер Джастина дал отличный
Впрочем, поможет ли это в противостоянии с американцем — большой вопрос.
Как и у большинства других бойцов, у Гэтжи несколько тренеров. Не забывать о борьбе американцу помогает его друг Бен Черрингтон, с которым Джастин работал ещё в годы выступлений за колледж на турнирах NCAA. Специалист редко даёт интервью, да и в целом не появляется в публичном пространстве. Но это, естественно, не мешает ему сохранять на уровне отношения с временным чемпионом лиги. В этот раз мы его также не увидим в углу американца.
А вот кто будет помогать Уиттману и станет вторым угловым, так это
Как видим, Джастина тренируют далеко не чемпионы. Но это не должно смущать. Тезис о том, что хороший боец не всегда бывает хорошим тренером никто не отменял. Точно также не самый удачливый боец может стать великолепным наставником. Судя по всему, так случилось и с тренерами Гэтжи, которые методично превращают Джастина в настоящего убийцу карьер. Посмотрим, получится ли Хайлайту и Ко оборвать ещё одну 12-матчевую победную серию, как он уже сделал в мае 2020 года в поединке с Тони Фергюсоном. Ждать осталось недолго.
Микаил Гусейнов