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10:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор признался в нарушении правил в бою с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор признался, что нарушил правила во время поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018-го. Об этом он написал в своем Twitter.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Макгрегор прикрепил к публикации отрывок из поединка, где он наносит удар коленом в глаз сопернику, находясь в положении снизу. 32-летний ирландец при этом отметил, что совсем не жалеет о применении запрещенного приема. Он предложил разрешить данный прием.

«Коленом в глаз из этого положения бить нельзя, да. Но красиво же. Раньше такого не видел», — добавил Макгрегор.

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Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На турнире осенью 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона промоушена в легком весе.

Очередную защиту Нурмагомедов проведет 24 октября. Соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи.

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