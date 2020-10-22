Макгрегор признался в нарушении правил в бою с Нурмагомедовым

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Макгрегор прикрепил к публикации отрывок из поединка, где он наносит удар коленом в глаз сопернику, находясь в положении снизу. 32-летний ирландец при этом отметил, что совсем не жалеет о применении запрещенного приема. Он предложил разрешить данный прием.

«Коленом в глаз из этого положения бить нельзя, да. Но красиво же. Раньше такого не видел», — добавил Макгрегор.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На турнире осенью 2018-го Макгрегор уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона промоушена в легком весе.

Очередную защиту Нурмагомедов проведет 24 октября. Соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи.