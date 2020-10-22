Бой Нурмагомедова с Гэтжи пройдет без болельщиков

«Чтобы обеспечить безопасность мероприятия во время пандемии коронавируса, поединок пройдет без присутствия болельщиков, посмотреть бой можно лишь по телевизору или в интернете. Распродажа тематических сувениров перед боем, традиционное фотографирование с бойцами в преддверии поединков и все остальные мероприятия с участием болельщиков тоже отменяются», — сказала она.
При этом собеседница агентства отметила, что Абу-Даби открыт для туристов, хотя попасть туда даже из соседнего Дубая они могут только после сдачи ПЦР-теста на наличие коронавируса.
«Мероприятие пройдет на территории шестикилометровой огороженной полицейскими постами зоны, куда допускаются только бойцы, их группы поддержки, обслуживающие чемпионат сотрудники и работники организаций на острове», — указала она.
По ее словам, еще в июле, когда на острове Яс в пригороде Абу-Даби открылся так называемый «бойцовский остров» для проведения турниров в рамках UFC, там была воплощена в жизнь концепция создания безопасной зоны для спортсменов и их команд: арена для поединков, отели, тренировочные зоны, рестораны и развлекательные места постоянно обрабатываются антисептиками, ведется контроль за соблюдением социальной дистанции и тестирование.