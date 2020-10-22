Бой Нурмагомедова с Гэтжи пройдет без болельщиков

«Чтобы обеспечить безопасность мероприятия во время пандемии коронавируса, поединок пройдет без присутствия болельщиков, посмотреть бой можно лишь по телевизору или в интернете. Распродажа тематических сувениров перед боем, традиционное фотографирование с бойцами в преддверии поединков и все остальные мероприятия с участием болельщиков тоже отменяются», — сказала она.

При этом собеседница агентства отметила, что Абу-Даби открыт для туристов, хотя попасть туда даже из соседнего Дубая они могут только после сдачи ПЦР-теста на наличие коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--af19fe911a508cb68fa4" data-vnd="af19fe911a508cb68fa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=af19fe911a508cb68fa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мероприятие пройдет на территории шестикилометровой огороженной полицейскими постами зоны, куда допускаются только бойцы, их группы поддержки, обслуживающие чемпионат сотрудники и работники организаций на острове», — указала она.