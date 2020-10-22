Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА Сф
ЧФР
Футбол. Еврокубки
19:55
Дандолк
Мольде
Футбол. Еврокубки
19:55
Рапид В
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Байер
Ницца
Футбол. Еврокубки
19:55
Хапоэль Беэр-Шева
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Стандард Л
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Лех
Бенфика
Футбол. Еврокубки
19:55
ПСВ
Гранада
Футбол. Еврокубки
19:55
ПАОК
Омония
Футбол. Еврокубки
19:55
Наполи
АЗ
Футбол. Еврокубки
19:55
Риека
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Вольфсберг
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
АЕК
Футбол. Еврокубки
22:00
Лестер
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Спарта П
Лилль
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Маккаби Тель-Авив
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Антверпен
Футбол. Еврокубки
22:00
Хоффенхайм
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Л
Гент
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
17В этой Лиге чемпионов сыграют 17 бывших игроков РПЛ
16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бой Нурмагомедова с Гэтжи пройдет без болельщиков

ДУБАЙ, 22 окт — РИА Новости. Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова с американским бойцом смешанного стиля Джастином Гэтжи за титул абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе пройдет 24 октября в Абу-Даби без зрителей в связи с введенными мерами предосторожности из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия.

Наверх
Источник: Reuters

«Чтобы обеспечить безопасность мероприятия во время пандемии коронавируса, поединок пройдет без присутствия болельщиков, посмотреть бой можно лишь по телевизору или в интернете. Распродажа тематических сувениров перед боем, традиционное фотографирование с бойцами в преддверии поединков и все остальные мероприятия с участием болельщиков тоже отменяются», — сказала она.

При этом собеседница агентства отметила, что Абу-Даби открыт для туристов, хотя попасть туда даже из соседнего Дубая они могут только после сдачи ПЦР-теста на наличие коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мероприятие пройдет на территории шестикилометровой огороженной полицейскими постами зоны, куда допускаются только бойцы, их группы поддержки, обслуживающие чемпионат сотрудники и работники организаций на острове», — указала она.

По ее словам, еще в июле, когда на острове Яс в пригороде Абу-Даби открылся так называемый «бойцовский остров» для проведения турниров в рамках UFC, там была воплощена в жизнь концепция создания безопасной зоны для спортсменов и их команд: арена для поединков, отели, тренировочные зоны, рестораны и развлекательные места постоянно обрабатываются антисептиками, ведется контроль за соблюдением социальной дистанции и тестирование.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Спартак» будет играть без зрителей, несмотря на суд. Почему?
Василий Уткин: Черчесов занимает не свое место
Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
У Криштиану Роналду снова положительный тест на коронавирус
Это’О: Свой лучший гол я забил в «Анжи»
Игроки «Барселоны» недовольны новыми контрактами одноклубников
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь