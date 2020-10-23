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13:38 (мск), источник: ТАСС

В семье Нурмагомедова отвергли возможность реванша с Макгрегором

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает бессмысленным проведение реванша против ирландца Конора Макгрегора. Об этом ТАСС рассказал дядя россиянина Нурмагомед Нурмагомедов.

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Источник: AP 2020

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом осенью 2018 года. После боя состоялась потасовка между бойцами и их командами. Впоследствии участники драки получили штрафы и дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).

«Конор хочет, чтобы на него внимание обратили, — сказал Нурмагомедов. — Когда в деревне петух кукарекает, его тоже слышно. Что касается реванша, если думать чисто с финансовой стороны, то у Хабиба денег достаточно. А если насчет популярности, то такой бой вряд ли добавит этого Хабибу».

«Не думаю, что его интересует это, но UFC командует, могут быть определенные условия. Но Хабибу и для нас всех Конор — это просто так, ничего особенного. У него есть деньги, он заработал их за счет рекламы. А победа над Дональдом Серроне, так он моего возраста почти», — добавил собеседник агентства.

Ближайший бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября в Абу-Даби.

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