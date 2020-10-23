Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи

Шлеменко посчитал, что Нурмагомедов победит единогласным решением судей после пяти раундов. «Хабиб силен именно контролем, добиваниями, попытками сделать прием, ну и работой в борьбе», — заявил он. Боец добавил, что Гейджи хорошо подготовился, чтобы не проиграть досрочно.