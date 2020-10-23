Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
24
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
15Самые горячие кадры в истории миланского дерби
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
13:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Шлеменко дал прогноз на бой Нурмагомедова и Гейджи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» дал прогноз на бой соотечественника Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейджи.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Шлеменко посчитал, что Нурмагомедов победит единогласным решением судей после пяти раундов. «Хабиб силен именно контролем, добиваниями, попытками сделать прием, ну и работой в борьбе», — заявил он. Боец добавил, что Гейджи хорошо подготовился, чтобы не проиграть досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее 23 октября Нурмагомедов успешно прошел взвешивание перед боем с Гейджи. Вес обоих спортсменов оказался одинаковым и составил 155 фунтов (70,3 килограмма).

Гейджи и Нурмагомедов возглавят турнир UFC, который пройдет на острове Яс 24 октября. Россиянин выступит в статусе чемпиона организации в легком весе. Гейджи — временный чемпион промоушена.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
СМИ: Зидан близок к увольнению из «Реала»
Футболисты «Барселоны» написали письмо руководству клуба
Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней перед боем с Гэтжи
Гэтжи заявил, что готов «умереть» в бою против Хабиба
Эквадорский игрок «Сочи» пропустит шесть игр РПЛ из-за травмы
Фото самой сексуальной спортсменки мира в топе разозлило фанатов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь