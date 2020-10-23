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14:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон пообещал «надрать задницу» Нурмагомедову

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в интервью YouTube-каналу MMA Junkie высказался о возможности поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Фергюсон напомнил, что Нурмагомедов трижды «соскакивал» от боя с ним. «Некоторые вещи вы просто не можете сделать, при всем желании. Но этот бой должен произойти. Я так или иначе собираюсь надрать Хабибу задницу», — заявил спортсмен, добавив, что также для него в приоритете провести поединок против ирландца Конора Макгрегора.

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Бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Их поединок должен был возглавить турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле этого года. Однако россиянин снялся с турнира из-за пандемии коронавируса.

За карьеру Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, одержал 28 побед в 28 боях по правилам смешанных единоборств. Следующим соперником россиянина станет американец Джастин Гейджи, с которым он встретится 24 октября. Гейджи победил Фергюсона в мае 2020-го и завоевал титул временного чемпиона организации.

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