Фергюсон пообещал «надрать задницу» Нурмагомедову

Фергюсон напомнил, что Нурмагомедов трижды «соскакивал» от боя с ним. «Некоторые вещи вы просто не можете сделать, при всем желании. Но этот бой должен произойти. Я так или иначе собираюсь надрать Хабибу задницу», — заявил спортсмен, добавив, что также для него в приоритете провести поединок против ирландца Конора Макгрегора.