53 миллиарда за бой Хабиба! UFC сорвет крупнейший куш в истории единоборств
Конор может успокоиться, невероятную кассу UFC делает не он, а Нурмагомедов.
Конор может успокоиться, невероятную кассу UFC делает не он, а Нурмагомедов.
Почему Дану Уайта на полном серьёзе называют самым успешным спортивным менеджером в истории? Официального такого титула не существуют, но в том, что владеть им должен именно босс UFC, сомнений нет даже у
Когда утром 10 мая мир узнал, что Гэтжи одолел Тони Фергюсона и станет соперником Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке, первым вопросом у понимающих людей был: сколько же денег потеряет лига на том, что Орлу придётся сражаться со скромным и не особенно раскрученным парнем? Ведь со времён поединка Нурмагомедова с Макгрегором мы только и слышим, насколько успешным с коммерческой точки зрения он был.
Дана грустил минувшей весной дважды. Сначала когда выбыл из проклятого боя Хабиб, а затем когда права на
И только прилетев на «Бойцовский остров», Хайлайт словно спохватился. И принялся сыпать в адрес Хабиба угрозами, рассказывать, как он нокаутирует действующего чемпиона, как заставит плакать его фанатов
Хабиб же всё это время сохранял олимпийское спокойствие, и виделось, что в такой умиротворённой атмосфере пройдёт и последний
И вот количеством таких трансляций, проданных на бой Хабиб — Конор, и гордился Дана. И было чем! 2,4 млн таких трансляций стали рекордными для этого вида сервиса. И тогда казалось, что превзойти рекорд будет крайне непросто. И уж точно не боем Хабиб — Гэтжи.
Тем неожиданнее стало заявление президента лиги о том, что главное событие UFC 254 будет стоить $ 700 млн! Ничего себе! Это сколько же получается в рублях? 53,5 миллиарда…
«Об этом бое пишут в 50 странах. 23 миллиарда показов контента. Когда разбирали детали, то посчитали стоимость подобного охвата. Это $ 700 миллионов. Вот насколько знаменит этот бой», — сказал Уайт в интервью
В большую сумму оценивался легендарный бой Мэни Пакьяо и Флойда Мейвезера. Но там промоутеры изрядно раскошелились на гонорары двум боксёрам ($ 240 и $ 510 млн). В итоговом отчёте в графе прибыль значилась сумма в $ 550 млн. Насколько мы знаем, Хабиб и Джастин на двоих получат как минимум в 10 раз меньше. И это означает, что Дана Уайт сорвёт самый большой куш в истории единоборств!
И уж без платных трансляций тут точно не обошлось. И вновь мы вправе говорить, насколько гениальным менеджером является Дана и насколько профессиональная у него команда. Этот кард изначально был максимально заточен под Европу и Россию. И сам кард с обилием россиян, и время проведения ивента. Основной кард стартует в 21:00 по московскому времени, что позволяет главное событие с комфортом посмотреть как европейской части России (и самой Европы, понятное дело), так и дальнего Востока России и, собственно, в Штатах. Пусть это не самое привычное время для американцев, но не критичное.
И мы с уверенностью теперь можем говорить о том, что не вздорный ирландец делает кассу Дане Уайту, а Хабиб Нурмагомедов.
Игорь Брагин