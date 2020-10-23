Александр Емельяненко объявил о своем возвращении

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39-летний Емельяненко объявил о своем возвращении к выступлениям. «Совсем скоро ждите от меня хороших новостей!» — написал спортсмен.

В своем последнем поединке тяжеловес уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Бой состоялся 24 июля в рамках турнира ACA 107. Первоначально схватка должна была состояться еще весной, однако ивент был перенесен на фоне пандемии коронавируса.

В ноябре 2019-го тяжеловес провел выставочный поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой завершился досрочной победой Емельяненко и вызвал широкий резонанс.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 и RCC. В активе тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях.