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21:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Александр Емельяненко объявил о своем возвращении

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко впервые обратился к фанатам с августа. Публикация доступна в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

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фотографии
43
фотографии

39-летний Емельяненко объявил о своем возвращении к выступлениям. «Совсем скоро ждите от меня хороших новостей!» — написал спортсмен.

В своем последнем поединке тяжеловес уступил соотечественнику Магомеду Исмаилову нокаутом. Бой состоялся 24 июля в рамках турнира ACA 107. Первоначально схватка должна была состояться еще весной, однако ивент был перенесен на фоне пандемии коронавируса.

В ноябре 2019-го тяжеловес провел выставочный поединок по правилам бокса против пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой завершился досрочной победой Емельяненко и вызвал широкий резонанс.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, M-1 и RCC. В активе тяжеловеса 28 побед при восьми поражениях.

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