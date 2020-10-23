Во взвешивании Нурмагомедова усмотрели ошибку

Дольче убежден, что 31-летний россиянин на самом деле не вписывался в легкую весовую категорию (до 70 килограммов). Во время взвешивания сотрудник UFC допустил ошибку и получил некорректный результат. Дольче отметил, что видит в этом некомпетентность мужчины и не считает, что Нурмагомедов несет какую-либо ответственность.