Глава UFC назвал следующего соперника Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок с англичанином Леоном Эдвардсом.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведет поединок с англичанином Леоном Эдвардсом.
«У нас есть сделка. Хамзат Чимаев — Леон Эдвардс. Они будут драться. Это будет отличный поединок. Хамзат может прекратить бросать вызов в Twitter всем подряд. У него есть соперник», — цитирует Уайта MMA Fighting.
20 сентября швед одержал третью победу в карьере в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9−0.
В активе Эдвардса 18 побед и три поражения.