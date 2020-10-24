Менеджер Хабиба заразился коронавирусом

«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», — написал в своём «инстаграме» Али Абдель-Азиз.