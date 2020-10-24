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10:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Менеджер Хабиба заразился коронавирусом

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что заразился коронавирусом.

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Источник: AP 2020

«Дорогие коллеги и друзья, у меня был диагностирован коронавирус и я восстанавливаюсь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, мог принять меры предосторожности», — написал в своём «инстаграме» Али Абдель-Азиз.

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24 октября Хабиб Нурмагомедов сразится с временным чемпионом дивизиона, американцем Джастином Гэтжи.

Последним соперником Нурмагомедова был Дастин Порье. Российский спортсмен победил американца в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года. На его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Гэтжи в мае победил Тони Фергюсона. На его счету 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

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