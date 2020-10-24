Валуев: Хабиб может и проиграть в бое с Гэтжи
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы РФ, поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев, являющийся депутатом Госдумы РФ, поделился ожиданиями от титульного боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
Поединок состоится сегодня, 24 октября, в
«Встреча ударной техники против борьбы. Гэтжи отдаёт полный отчёт в способностях Хабиба в партере, поэтому постарается нивелировать эту сильную сторону. В последних боях, особенно с Фергюсоном, американец демонстрировал хорошую ударную технику. У Гэтжи богатый ударный арсенал, но Хабиб уже не раз доказывал, что это не является для него серьёзным препятствием. Два очень сильных бойца. Сложно делать прогнозы. Хабиб может и проиграть, но