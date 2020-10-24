Новый Хабиб назвал способ Гейджи победить Нурмагомедова

«Гейджи не промах, с характером, такой же отбитый парень в голове. Он может попасть, сильный у него удар. Может только так выиграть», — заявил Чимаев. При этом он добавил, что американец еще не сталкивался в октагоне с таким сильным борцом, а значит шансы Гейджи победить составляют 30 из 100 процентов.