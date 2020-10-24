UFC 254: Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде
Сегодня, 24 октября, проходит турнир UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гейджи (США).
Сегодня, 24 октября, проходит турнир UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Джастин Гейджи (США).
Главный кард стартовал боем, в котором встретились российский боец Магомед Анкалаев и Ион Куцелаба из Молдовы. Анкалаев нокаутировал Куцелабу в первом раунде. Это пятая победа подряд Магомеда в UFC.