Волков в день рождения победил Харриса на турнире UFC
ТАСС, 24 октября. Россиянин Александр Волков победил американца Уолта Харриса в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в
ТАСС, 24 октября. Россиянин Александр Волков победил американца Уолта Харриса в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир проходит на «Бойцовском острове» в
Россиянин одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.
В субботу Волкову исполнилось 32 года. Теперь на его счету 40 боев в смешанных единоборствах, 32 победы и восемь поражений. 37-летний Харрис одержал 13 побед, девять раз проиграл, еще один поединок не состоялся.