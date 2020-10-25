Хабиб отключил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
Хабиб Нурмагомедов досрочно выиграл и объявил о завершении карьеры.
Хабиб Нурмагомедов досрочно выиграл и объявил о завершении карьеры.
Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно выиграв у Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры.
Хабиб считался фаворитом. Главной интригой боя было то, что Гэтжи может ему противопоставить. До поединка к плюсам Джастина, учитывая навыки Нурмагомедова, относили:
— нокаутирующую мощь в руках (пять нокаутов в UFC ударами с рук в семи боях);.
— жесткие лоу-кики;.
— база вольной борьбы (был неплох на юношеском уровне).
Однако все это разбивалось о бэкграунд Хабиба:
— лишь раз в UFC дагестанец получил синяк (в бою с Майклом Джонсоном в ноябре 2016 года);.
—
— лишь один человек не позволил Хабибу себя перевести — Глейсон Тибау — но было это восемь лет назад.
В конце концов, Хабиб в UFC проиграл лишь один раунд (третий Макгрегору), он феноменально вынослив, да еще и умудряется прогрессировать — не только в ударной технике, но и в партере. Все это не сулило Гэтжи ничего хорошего.
Однако Джастин не выходил в октагон
Ставки букмекеров принимались из расчета 1 к 4, и в целом это адекватно отражало расстановку сил. То есть победа Гэтжи стала бы сенсацией, но далеко не такого масштаба, как поражение Майа Тайсона от Бастера Дугласа в 1990-м. Хабибу противостоял действительно очень опасный боец. Пусть он и казался «просто соперником» (между ними не было никакой принципиальности).
И еще такой момент: это был первый бой чемпиона после смерти его отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова. Какое значение Абдулманап сыграл в карьере Хабиба известно даже тем, кто следит за ММА поверхностно: он сделал из него спортсмена, бойца, а в дальнейшем принимал самое активное участие в подготовке. «Мы будем следовать Плану Отца», — сказал до боя американский тренер дагестанца Хавьер Мендес.
Больше минуты не было ни одного удара, а потом пошла жара. Гэтжи смотрелся очень хорошо — классно работал на отходе, нанес несколько ощутимых
Однако во втором раунде все кончилось быстро. Нурмагомедов перевел Гэтжи, а потом задушил треугольником. Таким приемом он в UFC победил впервые. Гэтжи стучал, рефери этого не видел, и американец в результате отключался.
После боя Хабиб толкнул сильную речь, сказав сенсационную вещь: он завершает карьеру. «Я обещал маме, что без отца драться больше не буду. Я бы хотел уделить маме побольше времени», — сказал он.