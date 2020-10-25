Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.10
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Зарубежный
24.10
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Лацио
Болонья
21
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
Футбол. Зарубежный
24.10
Боруссия Д
Шальке-04
30
Футбол. Зарубежный
24.10
Манчестер Юнайтед
Челси
00
Футбол. Зарубежный
24.10
Осасуна
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
24.10
Севилья
Эйбар
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Балтика
Иртыш
32
Футбол. Премьер-лига
24.10
Краснодар
Спартак
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Локомотив
Ротор
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Дженоа
Интер
02
Футбол. Зарубежный
24.10
Лорьян
Марсель
01
Футбол. Первый дивизион
24.10
Факел
Крылья Советов
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Торпедо М
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
24.10
Велес
Томь
00
Футбол. Первый дивизион
24.10
Чайка
Нижний Новгород
11
Футбол. Зарубежный
24.10
Фулхэм
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Барселона
Реал
13
Хоккей. КХЛ
24.10
Нефтехимик
Локомотив
15
Хоккей. КХЛ
24.10
Авангард
Автомобилист
63
Футбол. Премьер-лига
24.10
Зенит
Рубин
12
Футбол. Зарубежный
24.10
Бавария
Айнтрахт Ф
50
Футбол. Зарубежный
24.10
Майнц
Боруссия М
23
Футбол. Зарубежный
24.10
РБ Лейпциг
Герта
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Унион Б
Фрайбург
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Волгарь
Спартак-2
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Аталанта
Сампдория
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Кротоне
Футбол. Первый дивизион
24.10
Акрон
Нефтехимик
34
Футбол. Зарубежный
24.10
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
11
Футбол. Первый дивизион
24.10
Шинник
Текстильщик
03
Футбол. Первый дивизион
24.10
Оренбург
Енисей
13
Футбол. Премьер-лига
24.10
Динамо
Сочи
31
Футбол. Первый дивизион
24.10
Краснодар-2
Динамо Бр
00
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб отключил Гэтжи и объявил о завершении карьеры

Хабиб Нурмагомедов досрочно выиграл и объявил о завершении карьеры.

Наверх
5
фотографий
5
фотографий

Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно выиграв у Джастина Гэтжи. После боя он объявил о завершении карьеры.

Хабиб считался фаворитом. Главной интригой боя было то, что Гэтжи может ему противопоставить. До поединка к плюсам Джастина, учитывая навыки Нурмагомедова, относили:

— нокаутирующую мощь в руках (пять нокаутов в UFC ударами с рук в семи боях);.

— жесткие лоу-кики;.

— база вольной борьбы (был неплох на юношеском уровне).

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако все это разбивалось о бэкграунд Хабиба:

— лишь раз в UFC дагестанец получил синяк (в бою с Майклом Джонсоном в ноябре 2016 года);.

— лоу-кики Нурмагмедов гасит бешеным темпом, не позволяя выйти на удобную дистанцию (как в бою с Эдсоном Барбозой);.

— лишь один человек не позволил Хабибу себя перевести — Глейсон Тибау — но было это восемь лет назад.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце концов, Хабиб в UFC проиграл лишь один раунд (третий Макгрегору), он феноменально вынослив, да еще и умудряется прогрессировать — не только в ударной технике, но и в партере. Все это не сулило Гэтжи ничего хорошего.

Однако Джастин не выходил в октагон каким-то страшным андердогом без единого шанса. У парня 20 нокаутов вообще-то. И ронял он серьезных парней. Мелвин Гиллард во WSOF, Майкл Джонсон, Джеймс Вик, Эдсон Барбоза, Дональд Серроне — в UFC. Тони Фергюсон не упал, но был так сильно избит, что рефери в пятом раунде остановил бой.

Ставки букмекеров принимались из расчета 1 к 4, и в целом это адекватно отражало расстановку сил. То есть победа Гэтжи стала бы сенсацией, но далеко не такого масштаба, как поражение Майа Тайсона от Бастера Дугласа в 1990-м. Хабибу противостоял действительно очень опасный боец. Пусть он и казался «просто соперником» (между ними не было никакой принципиальности).

Во время загрузки произошла ошибка.

И еще такой момент: это был первый бой чемпиона после смерти его отца и тренера — Абдулманапа Нурмагомедова. Какое значение Абдулманап сыграл в карьере Хабиба известно даже тем, кто следит за ММА поверхностно: он сделал из него спортсмена, бойца, а в дальнейшем принимал самое активное участие в подготовке. «Мы будем следовать Плану Отца», — сказал до боя американский тренер дагестанца Хавьер Мендес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше минуты не было ни одного удара, а потом пошла жара. Гэтжи смотрелся очень хорошо — классно работал на отходе, нанес несколько ощутимых лоу-киков. Но главное — он не давал Хабибу найти удобную дистанцию. Нурмагомедов жестами давал понять, что готов к рубке. Но удары Джастина ожидаемо выглядели плотнее, но не сказать, что выбросил он их не больше. В концовке Хабиб все же сделал тейкдаун и даже попробовал исполнить армбар. Раунд он все же забрал, но Гэтжи навязал ему конкурентный бой.

Однако во втором раунде все кончилось быстро. Нурмагомедов перевел Гэтжи, а потом задушил треугольником. Таким приемом он в UFC победил впервые. Гэтжи стучал, рефери этого не видел, и американец в результате отключался.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

После боя Хабиб толкнул сильную речь, сказав сенсационную вещь: он завершает карьеру. «Я обещал маме, что без отца драться больше не буду. Я бы хотел уделить маме побольше времени», — сказал он.

 Сколько зарабатывает Хабиб: гонорары, бизнес, состояние
«Я заслужил этот контракт». Брызгалову дали 50 миллионов долларов, избавились от него, но будут платить еще семь лет
«Реал Мадрид» уничтожил «Барселону» в огненном Эль-Класико
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
«Локомотив» перед «Баварией» проиграл последней команде РПЛ
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Макгрегор обратился к Нурмагомедову
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь