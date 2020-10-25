Харитонов — о завершении карьеры Хабибом: Не ожидал, но у каждого спортсмена есть свое время, когда ему надо уйти

«Для меня ничего нового не произошло. Я Хабиба поздравляю, но в этом нет ничего удивительного, потому что он на голову выше, чем Гейджи. Как раз говорил, что будет только 1−2 раунда.

То, что это последний бой Хабиба… А почему бы и нет? Закончил и все. Не ожидал, но у каждого спортсмена есть свое время, когда ему надо уйти. Когда он расплакался в конце, то это были просто эмоции, эмоции… Значит, просто накипело. Было ли это заявление поспешным? Я не могу залезть в голову Хабиба, — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.