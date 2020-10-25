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00:44 (мск), источник: Sport24

Хабиб: Я обычный парнишка из села, а стал самым обсуждаемым человеком на планете

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями после победы над американцем Джастином Гейджи.

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Источник: Sport24

Сразу по окончании боя Хабиб объявил о завершении своей карьеры. Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

«Большое спасибо болельщикам. В 2008 году, когда я начинал это, и в 2012 году, когда начал драться в UFC, в меня не верили. Говорили, что это невозможно.

Я обычный парнишка из села. Когда гугл сказал, что я самый обсуждаемый человек на планете, я не мог в это поверить. Даже в голове этого не было. Я просто хотел стать чемпионом, шел вместе с отцом к этому. Скажу вам так: будьте рядом с родителями. Я хочу быть больше времени с моей мамой, — сказал Хабиб после боя.

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