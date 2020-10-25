«Лучшего завершения карьеры не придумаешь». Шлеменко — о победе Хабиба над Гэтжи

— Поздравляю всех жителей России. Хабиб сегодня удивил в этом бою, это была жирная точка для завершения карьеры, лучше не придумаешь, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я думал, что бой продлится все пять раундов, не ожидал такого быстрого нокаута. Сегодня Хабиб был в таком эмоциональном состоянии, что его не сломал бы никто. Не важно — Гэтжи против него выходил или кто-то другой. Это подарок и дань уважения своему отцу. Поэтому у Гэтжи ничего не получилось.

Гэтжи начал стучать, потому что он американец. Я не сдаюсь, потому что я русский. Мы не сдаемся, а американцы сдаются, вот и все!