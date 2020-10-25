«Лучшего завершения карьеры не придумаешь». Шлеменко — о победе Хабиба над Гэтжи
Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
— Поздравляю всех жителей России. Хабиб сегодня удивил в этом бою, это была жирная точка для завершения карьеры, лучше не придумаешь, — сказал Шлеменко «СЭ». — Я думал, что бой продлится все пять раундов, не ожидал такого быстрого нокаута. Сегодня Хабиб был в таком эмоциональном состоянии, что его не сломал бы никто. Не важно — Гэтжи против него выходил или
Гэтжи начал стучать, потому что он американец. Я не сдаюсь, потому что я русский. Мы не сдаемся, а американцы сдаются, вот и все!
Меня не удивил тот факт, что Хабиб решил закончить карьеру. Я предполагал такое развитие событий. Еще покойный Абдулманап говорил, что Хабиб будет драться