Макгрегор высказался после победы Хабиба над Гэтжи

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В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.

«Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким», — написал Макгрегор в своем микроблоге в Twitter.

Поединок против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.

Макгрегор 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.