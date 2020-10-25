Макгрегор высказался после победы Хабиба над Гэтжи
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула и заявил, что продолжит дело российского бойца, который завершил карьеру в UFC.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поздравил Хабиба Нурмагомедова с защитой титула и заявил, что продолжит дело российского бойца, который завершил карьеру в UFC.
В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.
«Отличное выступление, Хабиб. Я продолжу твоё дело. Еще раз уважение твоему отцу и соболезнования тебе и твоим близким», — написал Макгрегор в своем микроблоге в Twitter.
Поединок против Гэтжи стал для Нурмагомедова первым после смерти отца Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года от осложнений на фоне заражения коронавирусом.
Макгрегор 6 октября 2018 года в рамках турнира UFC 229 в США проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе.