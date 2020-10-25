Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом и пожелал удачи после ухода из UFC

В субботу Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, победив Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После поединка российский боец объявил о завершении карьеры.

«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он — величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — сказал Гэтжи.