Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал причину завершения карьеры. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Я пообещал маме, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца», — заявил Нурмагомедов. Он заметил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью. «Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними и все», — подчеркнул он.
Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в
57-летний Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля