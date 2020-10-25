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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни». Первый пост Хабиба после боя с Гэтжи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 поблагодарил отца.

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Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.
Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Хабиб в Instagram.

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На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде.


Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры
ТВЦ

Его статистика в MMA стала 29−0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

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