«Спасибо, Отец, за все, чему ты меня научил в этой жизни». Первый пост Хабиба после боя с Гэтжи
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 поблагодарил отца.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254 поблагодарил отца.
Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.
«Когда Всевышний с тобой ни что тебя не сломает, абсолютно ничто.
Спасибо Отец за все, чему ты меня научил в этой жизни, дай Аллах тебе наивысшую ступень Рая», — написал Хабиб в Instagram.
На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде.
Его статистика в MMA стала 29−0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.