Гэтжи: После ухода Хабиба я стал номером один

«Поражение — это ещё не конец. Я дважды проиграл, и посмотрите на меня. Я просто дрался за пояс. В спорте не так много людей, которые когда-либо думали, что я буду здесь после того, как проиграю Дастину Порье в 2018 году. Я верил в это, потому что очень люблю соревноваться. Почему бы нет? После того как Хабиб завершил карьеру, я стал номером один», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.