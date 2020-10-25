Гэтжи: После ухода Хабиба я стал номером один
Американец Джастин Гэтжи прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.
Американец Джастин Гэтжи прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.
«Поражение — это ещё не конец. Я дважды проиграл, и посмотрите на меня. Я просто дрался за пояс. В спорте не так много людей, которые
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. После этого россиянин объявил о завершении карьеры. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.