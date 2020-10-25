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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Гэтжи: После ухода Хабиба я стал номером один

Американец Джастин Гэтжи прокомментировал поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254.

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«Поражение — это ещё не конец. Я дважды проиграл, и посмотрите на меня. Я просто дрался за пояс. В спорте не так много людей, которые когда-либо думали, что я буду здесь после того, как проиграю Дастину Порье в 2018 году. Я верил в это, потому что очень люблю соревноваться. Почему бы нет? После того как Хабиб завершил карьеру, я стал номером один», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

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32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейукдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. После этого россиянин объявил о завершении карьеры. Россиянин ушёл из спорта в статусе чемпиона и небитого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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