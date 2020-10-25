Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Трактор
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кальяри
Кротоне
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Алавес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:00
Кадис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
24.10
ПСЖ
Дижон
40
Футбол. Зарубежный
24.10
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
24.10
Атлетико
Бетис
20
Футбол. Зарубежный
24.10
Лацио
Болонья
21
Все события
Фоторепортажи
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC оценил вероятность возвращения Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт оценил вероятность возвращения российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в спорт. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Наверх
5
фотографий
5
фотографий

На пресс-конференции после турнира UFC 254 Уайт усомнился в возвращении россиянина. «Послушайте, когда человек хочет драться, он дерется. Когда не хочет, значит он не дерется. Давайте дадим ему немного времени», — заявил глава UFC.

Он добавил, что спортсмену необходимо «залечить раны». «Которые он получил, переживая смерть отца», — пояснил Уайт.

Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. Нурмагомедов пояснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью.

Нурмагомедов — одна из главных звезд UFC. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед.

 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Орел больше не взлетит. Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом и пожелал удачи
«Спартак» добил «Краснодар». И вышел в лидеры чемпионата
Вторая попытка Рахимова. 12-й тур РПЛ продолжится тремя матчами
Скандальный матч «Спартак» — «Сочи» стал последним для арбитра
Макгрегор обратился к Нурмагомедову
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь