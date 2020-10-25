Глава UFC оценил вероятность возвращения Нурмагомедова

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На пресс-конференции после турнира UFC 254 Уайт усомнился в возвращении россиянина. «Послушайте, когда человек хочет драться, он дерется. Когда не хочет, значит он не дерется. Давайте дадим ему немного времени», — заявил глава UFC.

Он добавил, что спортсмену необходимо «залечить раны». «Которые он получил, переживая смерть отца», — пояснил Уайт.

Россиянин объявил об уходе из спорта 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бое с американцем Джастином Гейджи. Поединок, который возглавил турнир UFC 254 на бойцовском острове Яс в Абу-Даби, завершился во втором раунде, когда россиянин «задушил» соперника. Нурмагомедов пояснил, что после смерти отца хотел бы проводить больше времени с матерью.