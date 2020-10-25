Орел больше не взлетит. Нурмагомедов победил Гэтжи и завершил карьеру

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Бой прошел в субботу на так называемом Бойцовском острове и завершился победой 32-летнего россиянина во втором раунде. По окончании боя российский боец объявил о завершении карьеры.

«Сегодня был мой последний бой в UFC. Когда UFC позвонил мне насчет Джастина, я поговорил с мамой, она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я дал слово, я должен следовать ему до конца», — сказал Нурмагомедов после боя.

Сам поединок прошел под диктовку и по плану россиянина. Первый раунд Нурмагомедов завершил болевым приемом на руку, однако ему не хватило времени, чтобы завершить бой в первой пятиминутке. Второй раунд также начался с прессинга российского спортсмена, который в итоге завершился удушающим приемом «треугольник». Гэтжи не сдался и потерял сознание во время проведения приема.

«Хабиб посвящает эту победу своему отцу. Мы все любили Абдулманапа Нурмагомедова, он всегда будет с нами. Мы действовали по плану его отца и никуда не уходили от него», — сказал ТАСС по окончании боя тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

После боя выяснилось, что Нурмагомедов за три недели до поединка попал в больницу с переломом ноги и двух пальцев. Однако он отказался отменять поединок.

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Благодарность от Макгрегора

По окончании поединка Нурмагомедов не стал перелезать через клетку, вести себя агрессивно. Он просто упал на колени в центре октагона и заплакал. Так выходили эмоции, связанные со смертью отца и тяжелой подготовкой. Многие бойцы выразили сочувствие Нурмагомедову и поблагодарили его за бой. Не стал исключением и ярый оппонент россиянина ирландец Конор Макгрегор.

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«Хорошее выступление, Хабиб. Еще раз выскажу уважение и выражаю соболезнования по поводу потери отца. Тебе и твоей семье», — написал Макгрегор.

«Я отношусь к Хабибу со всем уважением. Он выиграл абсолютно заслуженно, это мои ошибки. Он величайший, тут нет вопросов. Я желаю ему удачи в новой жизни», — отметил Гэтжи.

Поздравил россиянина и футболист итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. «Поздравляю, брат. Твой отец гордится тобой», — написал Роналду в Instagram.

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян назвал победу Нурмагомедова неожиданной.

«Я не думал, что бой закончится так быстро. Когда Хабиб начал прессинговать, Гэтжи начал уставать. Да, Хабиб пропускал некоторые удары, но ничего критичного там не было, была задача давить и не давать продышаться, чтобы Гэтжи подсел функционально. Хабиб победил на классе: работа в стойке, разнообразные атаки в партере — все четко», — сказал Ян.

Не с кем драться или совет мамы

Объявляя о завершении карьеры, Нурмагомедов отметил, что хотел бы больше времени проводить с близкими.

«Все, чего я хочу от UFC, — это во вторник занять первое место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории. Я это заслужил, я выиграл 29 поединков без единого поражения. Я просто вместе с отцом хотел стать чемпионом. У меня даже в мыслях не было, что вот так все может обрушиться на мои плечи, если у вас есть родители, будьте с ними рядом и все, у меня один родитель остался — это моя мама, я бы хотел побольше времени уделить ей», — добавил спортсмен.

С другой стороны, у бойца на данный момент практически не осталось соперников, соответствующих его уровню. Единственным вариантом для 30-го боя до недавнего времени считался канадец Жорж Сен-Пьер. Однако бывшему чемпиону UFC в следующем году исполнится 40 лет — не лучший возраст, чтобы драться за титул в легком весе и проводить тяжелую сгонку веса. Да и сам канадец, судя по его заявлениям, не горит желанием драться с Нурмагомедовым.

Разговоры о реванше с Макгрегором также не имеют под собой оснований на данный момент, поскольку по спортивному принципу Макгрегор не заслужил титульный бой. Да и ближайший бой он проведет только в январе против американца Дастина Порье.

Что касается еще одного варианта — Тони Фергюсона — то он попросту проиграл Гэтжи и на данный момент не является претендентом на бой против Нурмагомедова. В любом случае в субботу Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

К слову, президент UFC Дэйна Уайт после боя против Гэтжи назвал Нурмагомедова величайшим бойцом мира.

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Может вернуться на «эксклюзив»

Нурмагомедов в случае получения эксклюзивного или финансово привлекательного предложения может возобновить карьеру. Об этом ТАСС заявил дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов.

«Заявление о завершении карьеры было ожидаемым, можно сказать. Так и планировалось. Может ли Хабиб вернуться? Если поступит эксклюзивное предложение о большом бое, почему бы нет? Дэйна Уайт говорил о таком сюрпризе. Посмотрим», — сказал Нурмагомед Нурмагомедов.

Президент UFC Уайт не верит, что Нурмагомедов вернется в ММА.

«Думаю, что он не вернется», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В любом случае в ближайшие месяцы точно не стоит ждать возвращения Нурмагомедова в большой спорт. После перенесенных моральных потерь от смерти отца и тяжелого тренировочного лагеря бойцу точно требуется приличный период восстановления.