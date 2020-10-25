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12:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава UFС заявил, что Нурмагомедов — величайший спортсмен всех времен

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Хабиб Нурмагомедов является величайшим спортсменом всех времен, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

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В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой.

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«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова, ты добился всего, что хотел. Ты лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий и действительно величайший из всех в спорте», — написал Уайт в своем микроблоге в Twitter.

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Нурмагомедов после боя попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.


Президент UFC прокомментировал решение Нурмагомедова завершить карьеру
Ruptly

На данный момент россиянин второй, уступая первую строчку американцу Джону Джонсу.

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