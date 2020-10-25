Глава UFС заявил, что Нурмагомедов — величайший спортсмен всех времен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Хабиб Нурмагомедов является величайшим спортсменом всех времен, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Хабиб Нурмагомедов является величайшим спортсменом всех времен, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.
В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой.
«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова, ты добился всего, что хотел. Ты лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий и действительно величайший из всех в спорте», — написал Уайт в своем микроблоге в Twitter.
Нурмагомедов после боя попросил UFC поставить его на первое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий.
На данный момент россиянин второй, уступая первую строчку американцу Джону Джонсу.