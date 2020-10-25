В Кремле отреагировали на победу Нурмагомедова и его решение завершить карьеру

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«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.

Ранее Хабиб и его отец встречались с Владимиром Путиным. Президент неоднократно поздравлял бойца с победами. Так, после успешного боя с ирландцем Конором Макгрегором Путин звонил Хабибу, а после его победы над Дастином Порье встречался с ним лично.

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