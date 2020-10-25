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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

В Кремле отреагировали на победу Нурмагомедова и его решение завершить карьеру

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал 29-ю победу в карьере российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и его решение завершить профессиональную карьеру.

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«Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное — его выбор», — сказал Песков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Грантом Гетадаряном.

Ранее Хабиб и его отец встречались с Владимиром Путиным. Президент неоднократно поздравлял бойца с победами. Так, после успешного боя с ирландцем Конором Макгрегором Путин звонил Хабибу, а после его победы над Дастином Порье встречался с ним лично.

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Вчера, 24 октября, Хабиб Нурмагомедов одержал 29-ю победу в карьере — бой с американцем Джастином Гэтжи он завершил удушающим приёмом во втором раунде. Сразу же после боя Хабиб объявил об уходе из спорта.

Бой с Гэтжи стал у него первым после смерти отца и бессменного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Россиянин завершил карьеру в статусе чемпиона и непобеждённого бойца. На его счету 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах.

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