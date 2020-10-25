Лучший боец UFC раскритиковал Нурмагомедова после победы над Гейджи

Джонс посчитал несправедливым желание Нурмагомедова стать первым в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я завоевал 15 титулов чемпиона мира, а он — только четыре. Нельзя, чтобы меня опередил в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс. Люди хотят, чтобы я дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжелой работы», — заявил лучший боец UFC.