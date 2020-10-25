Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Кротоне
11
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал
Тамбов
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Алавес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Химки
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Специя
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Северсталь
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Арминия
Футбол. Зарубежный
18:00
Кадис
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ницца
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Удинезе
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Трактор
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Гранада
Футбол. Зарубежный
22:15
Арсенал
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Уэска
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
14:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC раскритиковал Нурмагомедова после победы над Гейджи

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс в Twitter раскритиковал россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над американцем Джастином Гейджи.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

Джонс посчитал несправедливым желание Нурмагомедова стать первым в рейтинге лучших бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «Я завоевал 15 титулов чемпиона мира, а он — только четыре. Нельзя, чтобы меня опередил в рейтинге тот, кто лишь трижды защитил пояс. Люди хотят, чтобы я дал ему насладиться моментом. Но тем самым принижается ценность моей тяжелой работы», — заявил лучший боец UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нурмагомедов победил Гейджи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе 24 октября. Поединок завершился во втором раунде после того, как россиянин «задушил» соперника. После этого Нурмагомедов объявил об уходе из спорта и попросил руководство UFC поставить его на первое место в обновленном рейтинге бойцов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянин — непобежденный боец, на его счету серия из 29 побед. Он занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации. Лидирует Джонс.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Орел больше не взлетит. Хабиб победил Гэтжи и завершил карьеру
Гэтжи: После ухода Хабиба я стал номером один
«Ливерпуль» не проигрывает в 61 домашнем матче АПЛ подряд
Вторая попытка Рахимова. 12-й тур РПЛ продолжится тремя матчами
Тренеру «Барселоны» грозит дисквалификация за критику арбитра
Дядя Нурмагомедова: Хабиб не пойдет в политику
«Урал» принимает «Тамбов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь