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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор назвал позором выступление Гэтжи в поединке с Нурмагомедовым

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал выступление американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

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Источник: AP 2020

В субботу Хабиб Нурмагомедов победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

«Ранее тебя уже вырубал Дастин Порье, а вчера мне было просто стыдно смотреть на твою борьбу и грэпплинг. Твой страх выглядел просто позорно», — написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.

Позже ирландский спортсмен удалил свой комментарий.

Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. На счету Гэтжи 22 победы и три поражения.

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