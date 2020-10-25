Макгрегор назвал позором выступление Гэтжи в поединке с Нурмагомедовым
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал выступление американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал выступление американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.
В субботу Хабиб Нурмагомедов победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.
«Ранее тебя уже вырубал Дастин Порье, а вчера мне было просто стыдно смотреть на твою борьбу и грэпплинг. Твой страх выглядел просто позорно», — написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.
Позже ирландский спортсмен удалил свой комментарий.
Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. На счету Гэтжи 22 победы и три поражения.