Макгрегор назвал позором выступление Гэтжи в поединке с Нурмагомедовым

В субботу Хабиб Нурмагомедов победил Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после поединка 32-летний российский боец объявил о завершении карьеры.

«Ранее тебя уже вырубал Дастин Порье, а вчера мне было просто стыдно смотреть на твою борьбу и грэпплинг. Твой страх выглядел просто позорно», — написал Макгрегор в своем аккаунте в Twitter.