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15:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федун предложил Нурмагомедову провести бой на арене «Спартака»

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову провести бой на домашней арене «красно-белых», если российский боец передумает завершать карьеру и еще будет участвовать в поединках.

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28
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В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после поединка 32-летний россиянин заявил, что это был его последний бой в UFC.


В Дербенте победу Хабиба отпраздновали танцами
Ruptly
Спартак (Москва)

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой! Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара. Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на “Открытии Арене”, где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков. Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» — сказал Федун РИА Новости по телефону.

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