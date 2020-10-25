СМИ назвали примерный гонорар Нурмагомедова за бой с Гэтжи

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В субботу Нурмагомедов удушающим приемом победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя россиянин заявил, что это был его последний поединок.

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По информации источника, UFC выплатил Нурмагомедову шесть миллионов долларов за поединок с Гэтжи. Российский боец также получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Спортсмену выплатили еще 40 тысяч за участие в различных мероприятиях промоушена перед своим боем. В озвученные суммы не входят отчисления от индивидуальных платных трансляций (PPV) и иные спонсорские выплаты.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вошел в топ-10 рейтинга самых успешных звезд социальной сети Instagram по уровню дохода. По информации Forbes, с 1 мая 2019 года по 30 апреля текущего года российский боец заработал 600 тысяч долларов благодаря публикациям в своем аккаунте.